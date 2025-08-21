Силы МЧС приступили к тушению пожара в районе Камышового шоссе в Севастополе

Специалисты МЧС России тушат пожар недалеко от Камышового шоссе в Севастополе. Горят растительность и здание ресторана. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу.

По предварительным данным, огонь распространился на площади около трех гектаров.

«Сообщение поступило в 12 часов 54 минуты. К месту выдвинулись силы МЧС России <… > На тушение поданы стволы», — заявили в ведомстве.

В местных Telegram-каналах очевидцы начали показывать видео с места ЧП. На кадрах видно, что в небо поднялись темные клубы дыма. Кроме того, в окрестностях пожара перекрыли шоссе. Водителей попросили учитывать это при планировании маршрута.

