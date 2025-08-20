Последствия крупного пожара устранили в Красногорске

В муниципалитете завершают работы по устранению последствий крупного пожара в июне. Возгорание произошло в магазине дома № 2 на улице Королева в жилом комплексе «Красногорский».

Тогда помещение магазина выгорело полностью, также пострадали фасад здания, 14 квартир на втором и третьем этажах. Никто не погиб.

Глава Красногорска Дмитрий Волков поручил создать оперативный штаб для помощи погорельцам. Сотрудники администрации постоянно держали связь с собственниками пострадавших квартир.

Комиссия оценила ущерб и объем работ. Владельцам оказана материальная и психологическая помощь. На данный момент рабочие утеплили фасад и обновили плитку, завершают остекление балконных перегородов. Срок окончания — до 25 августа.