Последствия крупного пожара устранили в Красногорске

В муниципалитете завершают работы по устранению последствий крупного пожара в июне. Возгорание произошло в магазине дома № 2 на улице Королева в жилом комплексе «Красногорский».
Тогда помещение магазина выгорело полностью, также пострадали фасад здания, 14 квартир на втором и третьем этажах. Никто не погиб.
Глава Красногорска Дмитрий Волков поручил создать оперативный штаб для помощи погорельцам. Сотрудники администрации постоянно держали связь с собственниками пострадавших квартир.
Комиссия оценила ущерб и объем работ. Владельцам оказана материальная и психологическая помощь. На данный момент рабочие утеплили фасад и обновили плитку, завершают остекление балконных перегородов. Срок окончания — до 25 августа.
Выработка стекла выросла на 25% на КПО в Солнечногорске
Биологический спутник с 75 мышами стартовал с Байконура
Встреча с предпринимателями прошла в Павловском Посаде
Москву накрыл мегаливень. Начался сезон осенних дождей
Жителю Курской области вернули зрение в больнице Красногорска
США впервые не осудили в ООН действия России в августе 2008 года
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте