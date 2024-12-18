Силовики задержали двух подозреваемых в убийстве Кириллова

«Коммерсант»: двух подозреваемых в убийстве Игоря Кирилова задержали

Правоохранительные органы задержали двух подозреваемых в убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова. Об этом сообщил «Коммерсант» .

По информации источника, силовики взяли след подозреваемых сразу с места преступления, где в поле зрения камер наблюдения попали две подозрительные машины.

По предварительным данным, организаторы убийства через мессенджер вышли на связь с мужчинами и дали им контакты куратора из СБУ.

«Преступление фактически раскрыли по горячим следам», — отметил источник.

Официальной информации по поводу задержания подозреваемых пока что не поступало. По данным «Известий», задержанные уже дают показания.

Генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли утром 17 декабря после взрыва на Рязанском проспекте в Москве. Злоумышленники заминировали самокат около стены жилого дома.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что у нее нет сомнений, кто является заказчиком убийства Кириллова.