Силовики сорвали вечеринку в ночном клубе Мурманска

Бойцы ОМОН и общественники сорвали вечеринку в мурманском клубе «Коммуналка». Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на организаторов мероприятия Kraevskey Party.

Промоутер вечеринки в комментарии заявил, что незваные гости интересовались, что продают в баре, и не выпускали никого из посетителей. Со всех присутствующих в клубе взяли объяснения.

По версии организатора, ОМОН натравила конкурирующая фирма. Он пояснил, что силовики продиктовали ему номер телефона, с которого поступил звонок. Последние четыре цифры совпали с контактами человека, чей клуб в тот день пустовал.

Конкурент свою причастность в комментарии журналистам опроверг, а представитель Kraevskey Party стер все посты, связанные с рейдом, и прекратил выходить на связь.

В конце августа суд Екатеринбурга приговорил к 200 часам обязательных работ организатора БДСМ-вечеринок Станислава Словиковского по обвинению в оскорблении чувств верующих. Основанием для возбуждения уголовного дела стали фотографии девушек на фоне креста, размещенные в закрытом Telegram-канале.

Своей вины Славиковский не признал и подчеркнул, что является христианином, которому чужда идея осквернения священных символов.