Суд приговорил организатора БДСМ-вечеринок Словиковского к 200 часам работ

Суд в Екатеринбурге приговорил организатора БДСМ-вечеринок Станислава Словиковского, которого обвинили в оскорблении чувств верующих, к 200 часам обязательных работ. Об этом сообщил источник Ura.ru .

Словиковского задержали в конце мая прошлого года на загородной базе в Белоярском во время мероприятия. После обыска и других следственных действий мужчину отпустили. У участников вечеринки нашли медицинские клеенки, пластыри, холодное оружие, полиэтиленовые халаты и фото голых людей с кровавыми ранами.

Основанием для обвинения стали две фотографии девушек на фоне креста, которые Словиковский разместил в закрытом Telegram-канале. Свою вину он не признал.

«У меня намерения их распространять не было. Я сам христианин и собираю коллекцию Библии. Идея осквернять священные символы кажется мне абсурдной», — сказал Словиковский.

Фотографии набрали около 900 просмотров, потому что были в закрытом канале. При этом после возбуждения уголовного дела снимки распространили в СМИ.

В прениях гособвинитель попросил назначить организатору 220 часов обязательных работ. Свою вину он не признал.