Силовики сорвали чемпионат по поп-MMA в Подмосковье

Силовики нагрянули в «Live Арену», где должен был состояться чемпионат по поп-ММА промоушена Hype FC. Об этом сообщил Shot.
По словам очевидцев, люди в форме и масках зашли в здание перед началом турнира и увели главу Hype FC Магомеда Носаева. После этого, зрителям объявили о том, что мероприятие не состоится. Саму арену оцепили силовики.
По данным Shot, у задержанного могли быть проблемы с законом. На сам промоушен и его организаторов жаловались общественники из-за пропаганды наркотиков и рекламы казино.
Ранее министр по физкультуре и спорту Чечни Ахмат Кадыров призвал чеченских спортсменов отказаться от участия в поп-ММА. Он предупредил о принятии «конкретных мер» в отношении тех, кто не внемлет его предупреждению.
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