Силовики провели рейд в клубе на западе Москвы

Столичные правоохранители нагрянули с рейдом в клуб «Три обезьяны» на западе Москвы. Кадры с места событий оказались в распоряжении «Известий» .

На кадрах видно, что рядом со входом в заведение стояли несколько полицейских автомобилей. На другом видео — несколько силовиков в экипировке забежали в здание.

Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что рейд мог быть связан «с борьбой с ЛГБТ*-пропагандой или распространением веществ». Силовики повалили всех лицом в пол и проверяли посетителей клуба на запрещенные вещества.

Ранее в Москве обвинили в пропаганде ЛГБТ* сайт MangaLib, публиковавший мангу. Заведено дело по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений*.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.