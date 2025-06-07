Силовики провели рейд в клубе на западе Москвы
В Москве проверили клуб «Три обезьяны» из-за пропаганды ЛГБТ
Столичные правоохранители нагрянули с рейдом в клуб «Три обезьяны» на западе Москвы. Кадры с места событий оказались в распоряжении «Известий».
На кадрах видно, что рядом со входом в заведение стояли несколько полицейских автомобилей. На другом видео — несколько силовиков в экипировке забежали в здание.
Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что рейд мог быть связан «с борьбой с ЛГБТ*-пропагандой или распространением веществ». Силовики повалили всех лицом в пол и проверяли посетителей клуба на запрещенные вещества.
Ранее в Москве обвинили в пропаганде ЛГБТ* сайт MangaLib, публиковавший мангу. Заведено дело по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений*.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.