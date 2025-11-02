Силовики после рейда в цыганский поселок под Тулой увезли в военкомат 35 человек

В цыганском поселке под Тулой произошел масштабный рейд силовиков, результатом которого стал арест автомобилей и имущества. Также 35 человек увезли в военкомат, сообщил Telegram-канал Baza .

Оперативное мероприятие произошло в поселке Плеханово, в нем участвовали ФСБ, МВД, ГАИ, ФНС и коммунальные службы. В итоге за долги изъяли пять автомобилей и около одного миллиона рублей. Силовики составили 24 акта об аресте имущества за неуплату штрафов, отключили 43 дома от электричества за неоплату электричества.

По данным канала, 35 местных жителей увезли в военкома, из них 22 выписали штраф за уклонение от службы, а 13 человек сразу направили на медкомиссию.

Совфед России одобрил закон о призыве на военную службу в течение года. Отправка на службу будет осуществляться в сроки, предусмотренные законом.