Силовики нагрянули в ночной клуб в Челябинске

Сотрудники полиции Челябинска при силовой поддержке региональной Росгвардии наведались в ночной клуб в Калининском районе города. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

По данным ведомства, целью правоохранителей было выявление фактов незаконного оборота наркотических средств и нарушений антиалкогольного законодательства. Для участия в мероприятии привлекали кинологов со служебными собаками.

Посетителям ночного клуба пришлось приостановить веселье. Выяснилось, что работники клуба продавали гостям алкоголь с нарушениями — без лицензии.

В отношении индивидуального предпринимателя возбудили административное производство. Напитки изъяли. Кроме того, некоторых отдыхающих доставили в отдел полиции для установления личности.

Накануне аналогичные проверки прошли в московских ночных клубах Sisters и Bizarre. Силовики обнаружили наркотики и инвентарь для БДСМ.