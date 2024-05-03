Силовики нагрянули на пивоваренный завод «Афанасий» | 360°

03 мая 2024, 16:36
Силовики нагрянули на пивоваренный завод «Афанасий»
TVER 69 LIVE: в пивоваренный холдинг «Афанасий» прибыли силовики
На территорию пивоваренного завода «Афанасий» в Тверской области прибыли силовики. Об этом сообщил Telegram-канал TVER 69 LIVE.
Причину появления правоохранителей в холдинге не уточнили.
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«Работают и в помещении предприятия, и на территории», — отметили авторы публикации.
По данным РБК, заводу «персонально авансом показывают театральную постановку силовой подготовки ФСБ». Происходящее назвали хорошим знаком для имиджа предприятия, сообщил Ura.ru.
Ранее силовики начали следственные мероприятия в московском музее современного искусства «Гараж». Представителям администрации культурного учреждения запретили пользоваться телефонами. Следственные действия также прошли в доме Наркомфина и в архивном корпусе Парка культуры.
ФСБ
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