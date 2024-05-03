Силовики нагрянули на пивоваренный завод «Афанасий» | 360°

Происшествия 03 мая 2024, 16:36 Силовики нагрянули на пивоваренный завод «Афанасий» TVER 69 LIVE: в пивоваренный холдинг «Афанасий» прибыли силовики РИА «Новости»

Читать 360 в

На территорию пивоваренного завода «Афанасий» в Тверской области прибыли силовики. Об этом сообщил Telegram-канал TVER 69 LIVE.

Причину появления правоохранителей в холдинге не уточнили.

Реклама

«Работают и в помещении предприятия, и на территории», — отметили авторы публикации.

По данным РБК, заводу «персонально авансом показывают театральную постановку силовой подготовки ФСБ». Происходящее назвали хорошим знаком для имиджа предприятия, сообщил Ura.ru.

Ранее силовики начали следственные мероприятия в московском музее современного искусства «Гараж». Представителям администрации культурного учреждения запретили пользоваться телефонами. Следственные действия также прошли в доме Наркомфина и в архивном корпусе Парка культуры.