Силовики нагрянули с обысками в музей «Гараж» в Москве | 360°

Общество 26 апреля 2024, 18:25 Силовики нагрянули с обысками в музей «Гараж» в Москве Сотрудники ФСБ пришли с обысками в музей современного искусства «Гараж» в Москве РИА «Новости»

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Сотрудники ФСБ проводят следственные мероприятия в столичном музее современного искусства «Гараж», который расположен в парке Горького. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источник.

По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», в музее «Гараж» проходят обыски. Представителям администрации музея запретили пользоваться телефонами и не выпускают из здания. Сотрудники музея связали обыски с хранящейся в архиве «Гаража» литературой на тематику ЛГБТ*.

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По данным издания, следственные действия также проходят в архивном корпусе в Парке культуры и в доме Наркомфина на Новинском бульваре.

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* Экстремистская организация, запрещенная в России.