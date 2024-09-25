«Сильный запах гари». Гостей ресторана эвакуировали в центре Москвы

Источник 360.ru: 60 человек эвакуировали из ресторана «Золотая вобла» в Москве

Посетителей и работников ресторана «Золотая вобла» эвакуировали из-за проблем в помещении электрощитовой. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах города.

«Из здания эвакуировали 60 человек», — уточнил он.

Заведение находится на улице Ладожская в Басманном районе Москвы.

Посетитель ресторана в беседе с 360.ru рассказал, что в одном из залов сработала пожарная сирена. После этого управляющая заведения попросила всех гостей поскорее покинуть помещение.

«Когда выходили, в основном зале уже чувствовался сильный запах гари. Выйдя на улицу, увидел, что к зданию подъехали две пожарные машины», — отметил он.

Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб. Причины ЧП устанавливаются.

Ранее в центре Москвы, в парке «Зарядье», в ресторане загорелась вытяжка. Спасатели оперативно эвакуировали людей из здания.