Сильный взрыв прогремел в армянском городе Абовяне

МВД Армении: под Ереваном взорвалась газозаправочная станция, начался пожар

Фото: Freepik

Появилась информация о сильном взрыве, прогремевшем на одной из газозаправочных станций в районе города Абовян Котайкской области. Об этом написал в соцсети пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян.

«В службу спасения 911 поступил сигнал о взрыве на одной из газозаправочный станция на втором километре автотрассы Ереван-Севан (близ города Абовян — прим. ред.). В результате взрыва возник пожар», — сообщил он.

По его словам, на место происшествия направили отряды пожарных спасателей. Всего выехали восемь боевых расчетов. Информации о пострадавших пока нет. Причины пожара также неизвестны.

Видео с места ЧП уже опубликовал Telegram-канал Armenia Today.

Ранее появилась информация о взрыве около судна, которое двигалось вдоль берегов Йемена. Все произошло на значительном расстоянии от него, на судне никто не пострадал.

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