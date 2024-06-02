Взрыв около судна у берегов Йемена в Британии назвали нападением

UKMTO: у берегов Йемена в 90 километрах от проходящего там судна прогремел взрыв

Фото: Unsplash

Взрыв произошел на расстоянии около 90 километров от судна, которое двигалось вдоль побережья Йемена, пострадавших нет. Об этом сообщила пресс-служба Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

«Капитан стал свидетелем взрыва на значительном расстоянии от судна», — отметили в ведомстве.

UKMTO квалифицировало происшествие как «нападение». Корабль продолжил путь в порт назначения. Экипажам других судов рекомендовали проходить этот район с осторожностью и «сообщать о любой подозрительной активности».

Ранее сообщалось, что Иран передал йеменским хуситам технологию производства противокорабельной ракеты, радиус действия которой составляет до 2000 километров.

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