Взрыв около судна у берегов Йемена в Британии назвали нападением

UKMTO: у берегов Йемена в 90 километрах от проходящего там судна прогремел взрыв

Взрыв произошел на расстоянии около 90 километров от судна, которое двигалось вдоль побережья Йемена, пострадавших нет. Об этом сообщила пресс-служба Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании ( UKMTO ).

«Капитан стал свидетелем взрыва на значительном расстоянии от судна», — отметили в ведомстве.

UKMTO квалифицировало происшествие как «нападение». Корабль продолжил путь в порт назначения. Экипажам других судов рекомендовали проходить этот район с осторожностью и «сообщать о любой подозрительной активности».

Ранее сообщалось, что Иран передал йеменским хуситам технологию производства противокорабельной ракеты, радиус действия которой составляет до 2000 километров.