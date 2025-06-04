Сегодня 13:43 Сильный пожар вспыхнул в центре Челябинска Строительные материалы загорелись около ЖК в центре Челябинска 0 0 0 Эксклюзив

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Черный дым от пожара заволок центр Челябинска в районе парка Алое поле. Очевидцы происшествия поделились с 360.ru кадрами с места происшествия.

На опубликованных снимках и видео видно, что очаг пожара находится рядом с высотным зданием. По словам собеседников, это жилой комплекс.

«Ощущение что возгорание началось возле здания и потом как будто перекинулось», — уточнили очевидцы.

Они подчеркнули, что это новый жилой дом премиум-класса, а возгорание началось из-за лежащих рядом со зданием строительных материалов.

Фото: 360.ru

В пресс-службе областного главка МЧС в комментарии Ura.ru уточнили, что в центре Челябинска загорелся утеплитель. Пламя распространилось на площади в 30 квадратных метров, но прибывшие на место спасатели локализовали пламя. Угрозы для жителей нет, добавили в ведомстве.

Сегодня же в коттеджном поселке «Александровы пруды» в Троицком административном округе Москвы сгорел частный дом. Как сообщил источник 360.ru, пламя возникло на втором этаже и быстро распространилось на площади в 195 квадратных метров. Данные о погибших или пострадавших не поступали.