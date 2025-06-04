Частный дом сгорел в поселке на юго-западе Москвы

Утром 4 июня на юго-западе Москвы произошел крупный пожар. Об этом сообщил источник 360.ru.
Сообщение о возгорании поступило в спасательную службу в 10:01. Загорелся второй этаж частного дома в коттеджном поселке «Александровы пруды», расположенном в Троицком административном округе.
Стремительно распространявшееся пламя охватило площадь в 195 квадратных метров. Информации о пострадавших нет.
Ранее стало известно, что сильный пожар произошел в Мытищах. Вечером 3 июня там вспыхнуло неэксплуатируемое строение. Прибывшим на место огнеборцам удалось оперативно ликвидировать возгорание. Обошлось без пострадавших.
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