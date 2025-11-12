Сильный пожар в частном доме произошел в Новой Москве

Спасатели начали тушить пожар в одноэтажном частном жилом доме в деревне Ивановское в Филимоновском районе Новой Москвы. Кадры с места ЧП оказались в распоряжении 360.ru.

По данным источника, огонь распространился на площади 200 квадратных метров, также обрушилась кровля. По предварительной информации, загорелся сарай, а потом пламя перешло на здание.

В доме жили три пенсионера. Сейчас пытаются проверить, есть ли пострадавшие. В негорящей части никого не оказалось.

«На месте работают 30 сотрудников и семь единиц техники московского пожарно-спасательного гарнизона», — заявили в пресс-службе столичного управления МЧС.

Сведений о пострадавших пока не поступило. Дополнительную информацию уточняют.

