Сильный пожар разгорелся в Химках
В Химках на улице Академика Грушина загорелся мусор на площади 40 квадратных метров. Об этом 360.ru сообщили в МЧС России.
«Возгорание мусора на площади 40 квадратных метров, перехода на лес не допущено», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Глава городского округа Химки Елена Землякова сообщила, что возгорание произошло вблизи ЖК «Мишино», огонь охватил порубочные остатки. На место прибыли пожарные МЧС России, МБУ «Химспас» и Росгвардия.
«Уже часа 2,5 назад начало гореть», — поделились с 360.ru очевидцы пожара.
Пожарным удалось локализовать огонь в 21:32, пострадавших нет, угрозы распространения огня на лес отсутствует.
