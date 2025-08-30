В Волгограде загорелся рынок, пламя полыхает на 1200 «квадратах»

МЧС: пожар начался на рынке в Волгограде на 1200 квадратных метрах

В Волгограде начался пожар на рынке. Пламя распространилось на площади в 1200 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС.

Огонь охватил торговые павильоны на улице Михайлова, 3. Для борьбы с возгоранием прибыли более 60 специалистов и 27 единиц техники.

В ЕДДС уточнили РИА «Новости», что горит Тракторный рынок. По данным администрации Волгограда, пострадавших нет. Причины произошедшего устанавливаются.

Мэрия также опубликовала фото, на котором виден столб черного дыма, поднимающегося с места пожара.

В ночь на 30 августа из-за падения обломков дрона началось возгорание на территории Краснодарского НПЗ.