Сильный пожар произошел на Ярославском шоссе

Днем 21 июня сильный пожар произошел в поселке Лесном на Ярославском шоссе в Пушкинском городском округе Московской области. Видео, снятое неподалеку от места происшествия, оказалось в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, что справа от дороги по направлению к столице в небо поднимаются клубы густого черного дыма. Информации о пострадавших пока нет.

Возгорание подтвердили в МЧС. Полыхает автосервис на площади 150 квадратных метров. К тушению привлекли 20 человек личного состава и четыре единицы техники.

Ранее стало известно о крупном пожаре в Щелкове. Вспыхнуло одноэтажное здание автосервиса на улице Мелиораторов. Огонь распространился на площади в 300 квадратных метров. К тушению привлекли 35 огнеборцев.