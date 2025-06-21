Сильный пожар произошел на Ярославском шоссе

Днем 21 июня сильный пожар произошел в поселке Лесном на Ярославском шоссе в Пушкинском городском округе Московской области. Видео, снятое неподалеку от места происшествия, оказалось в распоряжении 360.ru.
На кадрах видно, что справа от дороги по направлению к столице в небо поднимаются клубы густого черного дыма. Информации о пострадавших пока нет.
Возгорание подтвердили в МЧС. Полыхает автосервис на площади 150 квадратных метров. К тушению привлекли 20 человек личного состава и четыре единицы техники.
Ранее стало известно о крупном пожаре в Щелкове. Вспыхнуло одноэтажное здание автосервиса на улице Мелиораторов. Огонь распространился на площади в 300 квадратных метров. К тушению привлекли 35 огнеборцев.
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