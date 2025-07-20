Сильный ливень подтопил улицы и дороги в Воронеже

Сильные ливни накрыли Воронеж. Из-за непогоды в разных частях города затопило улицы и частный сектор. Сотрудники городской дорожной службы начали работы по откачке воды, сообщила пресс-служба мэрии.

Специалисты оперативно выехали в переулки Отрадный и Краснознаменный, улицы Космонавтов и Центральную, где из-за сильных осадков скопилось наибольшее количество воды.

«Мониторинг, где могут образовываться локальные подтопления, ведется постоянно, как и очистка ливнеприемников. В места скопления воды ГДС направляет специальную водооткачивающую технику», — отметили в мэрии.

Жители Воронежа в Сети поделились кадрами природного апокалипсиса в местных пабликах. Судя по ним, на городских дорогах образовалась водная гладь, поэтому у автомобилей и общественного транспорта не видно колес.

На прошлых выходных в Москве наблюдались сильные ливни, град и порывистый ветер. Улицы затопило в нескольких районах на юго-востоке и в центре столицы.