Сильный дождь с порывами ветра до 14 метров в секунду пройдет в Москве вечером

После 17:00 на Москву может обрушиться сильный ливень с порывами ветра до 14 метров в секунду. Об этом предупредили в Telegram-канале столичного Комплекса городского хозяйства.

Жителей и гостей столицы призвали быть внимательными, не парковаться и не укрываться под деревьями.

Ранее синоптик Евгений Тишковец сообщал, что на наступившей неделе Москву накроют мощные дожди — до семи ведер воды на квадратный метр. Всего за семь дней, по его словам, может выпасть до месячной нормы осадков. Кроме того, понизится температура воздуха — в ночные часы столбики термометров будут показывать от +7 до +12 градусов.