Семь ведер воды на квадратный метр. Москву накроет ливнями и прохладой

Тишковец: в Москве на следующей неделе может выпасть до месячной нормы осадков

На следующей неделе Москву накроют мощные дожди, на квадратный метр в столице может выпасть до семи ведер воды. Об этом в Telegram-канале сообщил синоптик Евгений Тишковец.

По его словам, вся следующая неделя в Центральной России ожидается весьма прохладной.

«Время от времени будет барабанить дождь и ливни, зонт у москвичей станет постоянным атрибутом москвичей. В общей сложности за семидневку в Москве выпадет до 73 миллиметров осадков — почти месячная норма небесной влаги или семь ведер дождевой воды на квадратный метр», — рассказал метеоролог.

Тишковец добавил, что столбики термометров по ночам будут колебаться в пределах +7…+12, а днем — +15…+20.

Ранее подмосковные спасатели напомнили об опасности купания в холодной воде. Если температура холоднее +18 градусов, то нужно выбирать только официальные пляжи с бригадой дежурных спасателями.