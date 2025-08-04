Сильная гроза помешала борту из Калининграда долететь до Петербурга

Самолет, летевший из Калининграда в Санкт-Петербург, не долетел до пункта назначения. Его пришлось развернуть над Эстонией и отправить обратно. Об этом сообщил Telegram-канал Mash на Мойке .

«И ровно обратная ситуация одновременно с этим: самолет из Питера в Калининград, судя по Flyradar, покружил над Ленобластью и заходит на посадку в Пулково», — сообщили авторы публикации.

Оба рейса вернулись в аэропорты из-за сильной грозы на маршруте.

Накануне, 3 августа, в аэропорту Пулково не принимали и не отправляли самолеты. Временные ограничения на использование воздушного пространства в некоторых районах Ленобласти повлияли на возможность использования воздушных трасс для полетов в/из Калининграда.