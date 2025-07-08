«Сидим без света». В Хакасии из-за ливней затопило жилые дома

В Черногорске из-за мощных ливней затопило жилые дома и дворы. Подробности 360.ru рассказала местная жительница Татьяна.

«Забиты на крыше все ливневки, куда вода должна уходить. <… > Затопило квартиры, подъезд, счетчики с интернетом, со светом», — отметила она.

Собеседница 360.ru подчеркнула, что из-за подтоплений жильцам дома на Юбилейной улице пришлось отключить электричество.

«Мы сидим без света, потому что боимся, что нас током убьет. Все затоплено, все вокруг. Двор затопило, квартиру, подъезд, все вокруг», — добавила она.

В администрации Черногорска подтвердили, что в городе ввели режим повышенной готовности. Специалисты задействовали спецтехнику для устранения последствий продолжительных ливней.

«Для обеспечения безопасности горожан и минимизации последствий непогоды в городе работают машины по откачке воды», — сообщили в пресс-службе администрации.

Жительница дома на улице Космонавтов Виктория в беседе с 360.ru отметила, что подъезд затопило ночью, примерно с 00:00.

«По стенам, из розеток, выключателей вода бежала, у некоторых натяжные потолки провисли. Утром разорвало трубу водостока между третьим и четвертым этажом», — рассказала она.

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