Сидела прямо на кондиционере. Появились кадры спасения женщины из горящего дома в Сочи

Сотрудники МЧС спустили запертую в горящей квартире женщину в безопасное место. Видео спасения жительницы Сочи появилось в распоряжении 360.ru.

Женщина сидела прямо на уличном блоке кондиционера. Спасатели с помощью лестницы помогли ей спуститься на этаж ниже и эвакуироваться.

Пресс-служба МЧС по Краснодарскому краю подтвердила, что пожар разгорелся в пятиэтажном доме на улице Альпийская. По ее данным, в здании вспыхнула мансарда, площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

«В 13:03 был объявлен повышенный ранг пожара № 2. Существовала угроза распространения. Произошло обрушение мансарды», — отметили в ведомстве.

Спасатели локализовали пожар на площади в 600 «квадратов» и не допустили, чтобы огонь перекинулся дальше. ЧП полностью ликвидировали в 14:57. Для тушения пожара задействовали 66 человек и 21 единицу техники.

Пожарные спасли трех человек, еще 57 жильцов эвакуировали. В МЧС добавили, что есть пострадавшие, их госпитализировали.