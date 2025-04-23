Швейное производство загорелось на юге Москвы

Источник 360.ru сообщил о пожаре на швейном производстве в Царицыне

Швейное производство загорелось на Кантемировской улице в Москве. Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах.

По его информации, возгорание произошло в подвале, где находились бытовая техника и тепловой узел. Оттуда валит черный дым. Из здания эвакуировали около 70 человек.

Сейчас пожар уже ликвидировали, его площадь составила пять квадратных метров. В этом происшествии никто не пострадал.

Ранее торговый павильон загорелся на севере столицы, возле станции метро «Водный стадион». Сотрудники МЧС сообщили, что вспыхнули жировые отложения в вытяжке пекарни. Эвакуация сотрудников и посетителей кафе не понадобилась, пострадавших нет.