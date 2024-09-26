Житель Омска на спор отжался 239 раз и едва не умер

Омские врачи спасли мужчину, который попал в больницу после 239 отжиманий

Кардиологи больницы № 1 в Омске спасли мужчину, который на спор отжался больше двухсот раз и попал к ним и инфарктом. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Омской области.

Омич поспорил с другом, что отожмется 240 раз, однако на 239-м повторении рухнул на пол без сил. Его товарищ вызвал скорую помощь, а спортсмена экстренно доставили в кардиологию.

«Пациенту провели стентирование коронарных артерий. Ему предстоит долгий курс лечения и реабилитация», — заявили в ведомстве.

Ранее в Московской области врачи спасли подростка, который пытался пробить грушу «силомер», но промахнулся и ударил по металлическому корпусу автомата.

У него обнаружили перелом двух костей со смещением отломков, хирурги стержнями восстановили анатомическое положение костей. Теперь неудачливому боксеру предстоит длительная реабилитация.