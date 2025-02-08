Штормовой ветер сорвал крышу и повалил десятки деревьев в Новороссийске

В Новороссийске восстанавливают инфраструктуру на фоне разбушевавшейся непогоды. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале .

За минувшие сутки штормовой ветер повалил 17 деревьев, 13 раз оборвал провода и повредил семь дорожных знаков. Также из-за непогоды сорвало три козырька и одну крышу. Порывы ветра минувшей ночью достигали 32 метров в секунду.

«Погода продолжает проверять Новороссийск на прочность», — написал Кравченко.

Аварийные бригады работают в круглосуточном режиме, они незамедлительно приступают к ликвидации последствий. Бригады энергоснабжающих организаций оперативно выезжают для устранения локальных нарушений.

Предупреждение об ураганном ветре в Краснодарском крае распространили накануне. Непогода негативно скажется на движении транспорта, заявили в МЧС.