Шторм завалил пляж Таганрога ледяными глыбами

Обрушившийся на Таганрог шторм выбросил на центральный пляж ледяные глыбы. Как сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале , повреждения получили лавочки, урны и душевая кабина.

Она подчеркнула, что городская зона отдыха не в первый раз пострадала от удара стихии.

«Из-за своего расположения этот пляж часто сталкивается с природными катаклизмами. В этот раз причиной разрушения пляжной инфраструктуры стал ледяной шторм», — написала Камбулова.

Глава Таганрога добавила, что синоптики спрогнозировали продолжение шторма. Работы по восстановлению пляжа проведут после того, как погода нормализуется.

Камбулова призвала жителей отказаться от выхода на лед залива, чтобы не провалиться в воду.

В конце прошлой недели пришедший в Новороссийск штормовой ветер повалил 17 деревьев, семь дорожных знаков и оборвал 13 проводов. Кроме того пострадали три дома из-за сорванных козырьков и одно здание, у которого сдуло крышу. Глава города Андрей Кравченко объявил, что аварийные бригады перешли на работу в круглосуточный режим, чтобы восстановить все повреждения.