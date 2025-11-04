Шторм выбросил на берег Сахалина краснокнижного кита

На Сахалине после шторма на берег выбросило редкого 12-метрового сельдяного кита. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Животное могло погибнуть задолго до того, как оказалось неподалеку от бухты Юяньки, поскольку обычно крупные обитатели моря не выбрасываются на сушу самостоятельно.

Финвал, чья туша оказалась на берегу на Сахалине, занесен в Красную книгу.

Их численность сократилась из-за коммерческого китобойного промысла.

Ранее стало известно, что на пляж в Великобритании выбросило гигантскую тушу неизвестного существа.

На необычную находку наткнулись жители деревни Пембри. К изучению останков приступили морские биологи.