На пляж в Великобритании выбросило гигантскую тушу неизвестного существа

На пляже в деревне Пембри в Великобритании нашли гигантскую тушу морского существа, вероятно, кита. Об этом сообщил таблоид Daily Mail .

Неизвестное существо появилось на берегу в ночь на понедельник. Морские биологи начали исследование останков, чтобы установить его вид и причины смерти.

По предварительным данным, оно могло погибнуть из-за болезни, недоедания или загрязнения океана. Ученые отметили, что для таких случаев нужен тщательный анализ, потому что они могут указывать на экологические проблемы.

Ранее в Магадане рыбаки нашли на берегу неизвестное существо. Оно было круглой формы, оранжевого цвета, похоже на мозг. Как рассказали рыболовы, сначала они решили, что это потрескавшаяся икра. По их мнению, «мозг» живой или недавно был таким. Ученые не смогли сразу определить, что это.