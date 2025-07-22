Шторм в Хабаровске попал на видео

Шторм с ливнем и градом обрушился на Хабаровск. Видеозапись с непогодой появилась в распоряжении 360.ru.

Из-за грозы и ливней в городе временно отключали электричество. Местная жительница рассказала 360.ru, что свет в домах уже снова появился. По ее словам, из-за непогоды сильно снизилась видимость, и у водителей возникали трудности на трассах.

«Автомобили останавливались на дороге, на аварийках ничего не было видно», — подчеркнула она.

Другой местный житель сообщил 360.ru, что прямо у подъезда в его ЖК рухнуло дерево.

«Обстановка просто жесть, лютый ливень, и деревья шевелятся как не знаю что. Чувствую, сейчас еще одно дерево упадет», — добавил он.

Ранее из-за мощных ливней рухнул мост в деревне Сысоево городского округа Истра. Переправу подтопило и снесло потоком воды в районе СНТ «Юбилейный-110», на реке Песочная. На место ЧП прибыли специалисты и оградили участок.