Мост рухнул в деревне Сысоево из-за мощного ливня

В деревне Сысоево городского округа Истра в результате мощных ливней произошло обрушение моста. Видео с места появилось в распоряжении 360.ru.

Поток воды снес переправу в районе СНТ «Юбилейный-110». Из-за обильных осадков там произошло подтопление, пострадал мост через реку Песочная.

На место выехали экстренные службы. Специалисты оградят аварийный участок и определят объем работ для создания временного проезда.

За прошедшие сутки в Московской области выпала почти месячная норма осадков. Из-за сильных ливней подтопило дороги, улицы и мосты. Порядка 120 бригад коммунальщиков приступили к устранению последствий непогоды. Специалисты откачивают воду во дворах и прочищают ливневые канализации.