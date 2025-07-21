Мост рухнул в деревне Сысоево из-за мощного ливня

В деревне Сысоево городского округа Истра в результате мощных ливней произошло обрушение моста. Видео с места появилось в распоряжении 360.ru.
Поток воды снес переправу в районе СНТ «Юбилейный-110». Из-за обильных осадков там произошло подтопление, пострадал мост через реку Песочная.
На место выехали экстренные службы. Специалисты оградят аварийный участок и определят объем работ для создания временного проезда.
За прошедшие сутки в Московской области выпала почти месячная норма осадков. Из-за сильных ливней подтопило дороги, улицы и мосты. Порядка 120 бригад коммунальщиков приступили к устранению последствий непогоды. Специалисты откачивают воду во дворах и прочищают ливневые канализации.
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