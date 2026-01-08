Шокирующее ДТП под Волгоградом унесло жизни семерых человек

Прокуратура начала проверку после гибели семи человек в ДТП под Волгоградом

Крупная автокатастрофа на федеральной трассе под Волгоградом унесла жизни семерых человек, среди которых оказался подросток. О начале проверки и деталях происшествия сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

ДТП произошло вечером 8 января на 763-м километре автодороги Р-22 «Каспий». По предварительной информации, 45-летний водитель грузового автомобиля DAF, следовавший со стороны Москвы, потерял управление и вылетел на встречную полосу. Там многотонная фура на полной скорости протаранила УАЗ-«буханку».

Сила удара не оставила шансов тем, кто находился в отечественном внедорожнике. На месте погибли водитель и все шестеро пассажиров, в том числе 17-летняя девушка.

Прокуратура взяла под особый контроль процесс установления всех обстоятельств случившегося. В ведомстве пообещали проверить законность всех решений, которые будут приняты следственными органами по итогам первичных мероприятий на месте гибели людей.

О ситуации доложили и главе региона Андрею Бочарову. Губернатор уже распорядился оказать помощь семьям жертв ДТП.

