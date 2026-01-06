Сегодня 15:59 Беременная мать двоих детей погибла в ДТП под Тюменью 0 0 0 Происшествия

Беременная 28-летняя девушка, у которой осталось двое детей, погибла в аварии на трассе между Ялуторовском и Ярково. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

На 17-м километре трассы Ялуторовск — Ярково столкнулись Renault Logan и Corolla. «Предварительно, 28-летняя водитель Renault Logan не справилась с управлением машины, автомобиль выехал на полосу встречного движения», — отметили в ГИБДД.

В результате ДТП погибла водитель автомобиля Renault Logan, жительница села Решетниково Тюменского района. Ранения получили трое пассажиров машины: 58-летний мужчина и два ребенка — мальчик двух лет и девочка трех лет. Дети находились в автокреслах. «Для будущего ребенка в багажнике находилась автолюлька», — уточнили в пресс-службе.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области 1/3 Фото: Госавтоинспекция Тюменской области 2/3 Фото: Госавтоинспекция Тюменской области 3/3

