Шокирующая авария под Москвой. Погибли дети
Две девочки погибли в ДТП в Подмосковье
Жесткое ДТП произошло неподалеку от деревни Потаповское в Московской области. Погибли две девочки, сообщила пресс-служба местной полиции в официальном Telegram-канале.
Авария случилась в Воскресенском городском округе Подмосковья на дороге «МБК — Кладьково — Берендино». Автомобиль марки «Лада», в котором находились несовершеннолетние, вылетел в кювет и опрокинулся. По предварительным данным, водитель автомобиля потерял контроль над управлением.
В машине, кроме него, находились три девочки. Две 13-летние погибли на месте. Пассажирка годом младше выжила, ее уже доставили в ближайшую больницу.
Удалось выжить и самому водителю. Его также госпитализировали. Состояние пострадавших не уточнялось.
На место происшествия сразу прибыли полицейские и инспекторы ГИБДД, чтобы разобраться в деталях случившегося. В настоящий момент продолжается выяснение всех обстоятельств аварии.
По окончании проверки сотрудники правоохранительных органов примут дальнейшие решения в соответствии с установленными процедурами.
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