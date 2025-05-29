Шокирующая авария под Москвой. Погибли дети

Две девочки погибли в ДТП в Подмосковье

Жесткое ДТП произошло неподалеку от деревни Потаповское в Московской области. Погибли две девочки, сообщила пресс-служба местной полиции в официальном Telegram-канале .

Авария случилась в Воскресенском городском округе Подмосковья на дороге «МБК — Кладьково — Берендино». Автомобиль марки «Лада», в котором находились несовершеннолетние, вылетел в кювет и опрокинулся. По предварительным данным, водитель автомобиля потерял контроль над управлением.

В машине, кроме него, находились три девочки. Две 13-летние погибли на месте. Пассажирка годом младше выжила, ее уже доставили в ближайшую больницу.

Удалось выжить и самому водителю. Его также госпитализировали. Состояние пострадавших не уточнялось.

На место происшествия сразу прибыли полицейские и инспекторы ГИБДД, чтобы разобраться в деталях случившегося. В настоящий момент продолжается выяснение всех обстоятельств аварии.

По окончании проверки сотрудники правоохранительных органов примут дальнейшие решения в соответствии с установленными процедурами.

Ранее двухлетнюю девочку насмерть сбили во дворе в Бронницах.