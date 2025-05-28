Двухлетнюю девочку насмерть сбили во дворе в Бронницах

В Бронницах женщина на Kia ехала задом и насмерть сбила 2-летнюю девочку

В Раменском муниципальном округе погиб двухлетний ребенок. Девочку насмерть сбила во дворе одного из домов женщина-водитель, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Авария произошла на улице Пущино в Бронницах. Местная жительница 1988 года рождения сдавала назад на своей Kia и наехала на маленького пешехода.

Девочку доставили в больницу, но врачи не сумели ее спасти — от полученных травм ребенок скончался.

В ГИБДД начали выяснять все обстоятельства случившегося. Проведение проверки контролируют в Раменской городской прокуратуре.

В Башкирии накануне машина Росгвардии сбила ребенка, который ехал на велосипеде по пешеходному переходу. Мальчик выжил.