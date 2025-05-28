Двухлетнюю девочку насмерть сбили во дворе в Бронницах

В Раменском муниципальном округе погиб двухлетний ребенок. Девочку насмерть сбила во дворе одного из домов женщина-водитель, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.
Авария произошла на улице Пущино в Бронницах. Местная жительница 1988 года рождения сдавала назад на своей Kia и наехала на маленького пешехода.
Девочку доставили в больницу, но врачи не сумели ее спасти — от полученных травм ребенок скончался.
В ГИБДД начали выяснять все обстоятельства случившегося. Проведение проверки контролируют в Раменской городской прокуратуре.
В Башкирии накануне машина Росгвардии сбила ребенка, который ехал на велосипеде по пешеходному переходу. Мальчик выжил.
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