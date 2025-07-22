Сход селевого потока произошел в КБР. В Эльбрусском районе остановили движение

Мощный селевой поток сошел в Тырныаузе Эльбрусского района Кабардино-Балкарии, мост получил повреждения. Кадры с места оказались в распоряжении 360.ru, очевидец рассказал о случившемся.

«На реке Герхожан объявлена чрезвычайная ситуация, поврежден мост через реку Герхожан, проводится частичная эвакуация», — рассказал местный житель.

По его словам, людей эвакуируют в школу, но точной информации пока не поступало. Паники нет, на место прибыл глава республики Казбек Коков.

«Все под контролем. <…> Главное, чтобы Баксан не развернулась. Это река, куда впадает Герхожан», — добавил очевидец.

Он отметил, что последний раз сход селя такого масштаба наблюдали в 2000 году, но тогда были жертвы. Мужчина объяснил, что поврежденный мост ведет курортную зону Приэльбрусья.

«Туда ездит очень много туристов», — сказал он.

По данным МЧС, информация о сходе селя поступила 21 июля в 20:50. В опасную зону не попали жилые дома и социально значимые объекты. На месте организовали дежурство оперативной группы спасателей и ДПС.

«Движение по А-158 на данный момент открыто в обоих направлениях», — добавили в министерстве.

Там уточнили, что в результате схода селя произошло повреждение опоры моста по федеральной дороге Прохладный — Баксан — Эльбрус.

В мае в Дагестане произошел горный обвал. Тогда без транспортного сообщения остались 53 населенных пункта, где проживают свыше 14 тысяч человек.