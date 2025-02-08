«Шли сквозь густой дым». В здании горевшего Электрозавода в Москве были закрыты выходы

В административном здании бывшего Электрозавода на востоке Москвы, где произошел крупный пожар, не работала пожарная сигнализация и оповещение. Об этом 360.ru рассказал очевидец.

Пожарная сигнализация

Девушка Ирина вместе с друзьями пришла на квест-игру, которую проводили в одном из помещений завода. Однако еще до начала сеанса, покидающие здание рабочие сообщили, что в там начался пожар.

«Мы стояли около двери на втором этаже, буквально в нескольких коридорах от места возгорания. Вдруг начинают выбегать рабочие и говорить, что там пожар, но никаких сигнализаций не сработало. Понять, что начался пожар, можно было только благодаря бегущим людям», — рассказала девушка.

По словам Ирины, одна из актрис, которая участвовала в организации квеста, уверяла друзей, что в случае пожара на заводе обязательно сработала бы сигнализация, и зазывала на игру, не поверив словам покидающих здание людей.