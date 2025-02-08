«Шли сквозь густой дым». В здании горевшего Электрозавода в Москве были закрыты выходы
Очевидец Ирина: в здании Электрозавода не сработала пожарная сигнализация
В административном здании бывшего Электрозавода на востоке Москвы, где произошел крупный пожар, не работала пожарная сигнализация и оповещение. Об этом 360.ru рассказал очевидец.
Пожарная сигнализация
Девушка Ирина вместе с друзьями пришла на квест-игру, которую проводили в одном из помещений завода. Однако еще до начала сеанса, покидающие здание рабочие сообщили, что в там начался пожар.
«Мы стояли около двери на втором этаже, буквально в нескольких коридорах от места возгорания. Вдруг начинают выбегать рабочие и говорить, что там пожар, но никаких сигнализаций не сработало. Понять, что начался пожар, можно было только благодаря бегущим людям», — рассказала девушка.
По словам Ирины, одна из актрис, которая участвовала в организации квеста, уверяла друзей, что в случае пожара на заводе обязательно сработала бы сигнализация, и зазывала на игру, не поверив словам покидающих здание людей.
Она говорила нам никого не слушать, что огонь до туда никак не дойдет. К ней подходили мужчины, которые бежали из места, где начался пожар и говорили, что и где горит, но она их не слушала и твердила свое.
Ирина
посетительница квеста на территории завода
Закрытые выходы
В конце концов компания решила все же покинуть здание. Их вывел один из строителей, работавших в здании, который направлялся к выходу. При этом, как рассказала девушка, некоторые выходы были закрыты.
«Мы шли сквозь густой дым, дышать было очень тяжело. Были закрыты некоторые двери и нам пришлось идти к другому выходу», — рассказала Ирина.
Ранее появилась информация от экстренных служб, что из здания, по предварительным данным, вывели всех людей. Пять человек госпитализировали с признаками отравления угарным газом.