«Шли два часа по колено в грязи». У детей из «Орленка» в момент схода селя не было связи

Оползень снес часть палаточного лагеря, разбитого детьми из «Орленка» в Туапсинском районе. В результате никто не пострадал, но у подростков в этот момент не было связи, рассказала 360.ru мать одного из подростков.

По ее словам, группа с инструкторами ушла к ущелью 2 августа.

«Со слов сына, когда они ставили палатки, уже шел дождь, они промокали, дождевики им не выдали. Ночью река поднялась, все начало топить. Утром сошел оползень, который снес большую часть палаток. Детей в них, слава богу, уже не было», — подчеркнула женщина.

Она добавила, что ее сын обратился к инструктору, чтобы позвонить в МЧС.

«Ему сказали, что связи нет, по 112 также никто не звонить не стал. Телефонов у детей не было с собой. В итоге дети шли два часа по колено в грязи и в воде, оползни еще сходили. У них промокли абсолютно все вещи, обувь пришла в негодность», — объяснила собеседница 360.ru.

Руководитель одного из лагерей рассказала по телефону, что инструкторы изменили им маршрут на более легкий, поэтому дети ночевали рядом с ущельем и горной рекой, добавила мать одного из мальчиков. Она уточнила, что уже направила заявление в Генеральную прокуратуру в связи со случившимся.

Всего в палаточном лагере находились порядка 60 детей, вожатыми группы были сотрудники лагеря 18-20 лет. Из-за ЧП часть подростков получили ссадины и ушибы.