Шквалистый ветер повалил деревья на машины в Бердске

Сильный шторм обрушился на Новосибирскую область. В Бердске шквалистый ветер повалил деревья, повредил автомобили и оставил часть города без электричества.

Жители Бердска публикуют кадры последствий непогоды. На видео видно, как густые тучи затянули небо, сверкают молнии, а мощные порывы ветра ломают деревья. Упавшие стволы перекрыли дороги и повредили несколько автомобилей.

Сильные ливни также размыли отдельные участки дорог. Во время грозы оборвался кабель линии электропередачи, после чего в него ударила молния. В администрации сообщили, что часть города осталась без электроснабжения.

Синоптики предупреждают, что непогода сохранится. В регионе ожидаются грозы, сильные дожди и град, а скорость ветра местами может достигать 25 метров в секунду. Штормовое предупреждение будет действовать до 6 августа.

Ранее, 22 июля, на Нижний Новгород обрушились ливни, грозы и шквалистый ветер. Из-за шторма в городе повалило несколько деревьев.