Лужи по колено. На Нижний Новгород обрушился шторм с градом

Ливни, грозы и шквалистый ветер обрушились 22 июля на Нижний Новгород. Из-за шторма в городе повалило несколько деревьев.

В распоряжении 360.ru появились кадры с непогодой. Автор видео Екатерина рассказала, что были не только сильные дожди, но и град. В беседе с 360.ru женщина добавила, что в других районах непогода бушевала еще сильнее.

«Гром и молния сначала, а потом ветер сильный поднялся, и ливень стеной с градом», — отметила она.

Другая жительница Нижнего Новгорода — Юлия — сообщила, что по тротуарам сейчас сложно пройти из-за потоков воды.

«Где-то очень глубокие лужи, особенно у нас на проспекте Октября чуть не по колено, без преувеличения», — подчеркнула собеседница 360.ru.

Ранее синоптики предупредили о надвигающейся непогоде жителей Петербурга и Ленобласти. Специалисты считают, что в конце июля в регионе пройдут дожди, температура днем будет колебаться в диапазоне +19…+25 градусов.