Школы Якутска усилили меры безопасности после угроз взрыва

В школах Якутска усилили меры безопасности из-за участившихся провокаций. В два учебных заведения на днях поступили анонимные звонки о якобы заложенных взрывных устройствах, сообщила пресс-служба городского управления образования.

«На объектах образования ведется постоянный мониторинг и контроль всеми ответственными структурами. Также будет усилено патрулирование правоохранительных органов у образовательных учреждений», — рассказали в ведомстве.

После сообщений об угрозах взрыва в школы прибыли экстренные службы. Информация оказалась ложной — ничего подозрительного на местах не обнаружили. Полицейские начали проверку по факту случившегося.

Ранее торговый центр «Филион» в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва. На место прибыли кинологи и сотрудники спасательных служб. Они проверили помещение и территорию ТЦ, но взрывных устройств не нашли. «Филион» продолжил работу в обычном режиме.