Школы Истры эвакуировали после анонимных сообщений о минировании

Эвакуацию учеников и преподавателей 12 школ провели в городском округе Истра после рассылки анонимных сообщений и поступления звонков о минировании учебных заведений. Об этом сообщила пресс-служба Минобразования Московской области.

В ведомстве подчеркнули, что пять школ правоохранители уже проверили, Никаких взрывоопасных предметов они не нашли. Школьники и учителя вернулись в помещения и образовательный процесс продолжился.

Еще в семи учебных заведениях сотрудники полиции и кинологи продолжили проверку и поиск взрывчатых веществ или самодельных бомб. После массовой эвакуации в школах округа усилили контрольно-пропускной режим.

В начале марта глава городского округа Истра Татьяна Витушева сообщила об анонимных звонках и сообщениях о заложенных взрывных устройствах в учебных заведениях и торговом центре округа.

Она подчеркнула, что только в в Истринском профессиональном колледже — филиале ГГТУ занятия прерывали пять раз из-за объявлений эвакуации после анонимных сообщений.

Витушова добавила, что авторы подобных вбросов преследуют цель дестабилизации обстановки в округе и регионе в целом.