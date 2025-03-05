Глава Истры провела совещание по проблеме ложных сообщений о минировании

За последние две недели в округе анонимно сообщили о минировании социальных объектов — всего сотрудники спецслужб проверили уже четыре таких здания. Во всех случаях информация не подтвердилась.

Анонимно сообщили о закладке бомб в школе имени Чехова в Истре, Лицее № 1 в Дедовске, торговом центре на Новой Риге и в Истринском профессиональном колледже — филиале ГГТУ в Истре. В этом учебном заведении уже пять раз прерывали занятия и эвакуировали студентов из здания. При проверке ничего не обнаружили.

Проблему с ложными сообщениями на оперативном совещании глава муниципального округа Татьяна Витушева обсудила со всеми своими заместителями.

«Цель таких сообщений — дестабилизировать обстановку. В ходе совещания еще раз проговорили алгоритм действия экстренных служб при поступлении таких тревожных сигналов», — отметила Татьяна Витушева.

На данный момент проводится проверка и поиск злоумышленников. По статье 207 Уголовного кодекса РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», неизвестным может грозить наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о том, что нужно усилить детскую безопасность в Московской области.