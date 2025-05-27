Школу во Владивостоке проверят из-за видео с танцующими на крыше подростками

Прокуратура проверит владивостокскую школу, где учащиеся веселились на крыше

Выпускники одной из школ Владивостока устроили вечеринку с танцами прямо на неогороженной крыше учебного заведения. Прокуратура Приморского края начала проводить проверку.

В Сети появились ролики, на которых видно, что школьники танцуют на опасной высоте. Родители учащихся возмутились, что крыша школы находится в свободном доступе и не огорожена.

«Прокуратура проверит соблюдение требований законодательства в сфере обеспечения безопасности в образовательном учреждении», — отметили в ведомстве.

Ранее в Чувашии школьница на последнем звонке заявила, что директор учебного заведения ее унижала. Выступление девушки пытались сорвать, но ученики поддержали ее аплодисментами.

Прокуратура проверяет факт возможного некорректного поведения руководства школы, сообщил RT. Также внутреннюю проверку проведет Министерство образования региона.