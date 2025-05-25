Чувашская выпускница на последнем звонке открыто обвинила директора школы в буллинге
В Чувашии проверят школу, где ученица обвинила директора в унижениях
Прокуратура Чувашии проведет проверку школы в Янтиковском районе после заявления ученицы на последнем звонке, обвинившей директора в унижениях. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Прокуратура Чувашии организовала проверку по информации о возможном некорректном поведении и проявлении буллинга со стороны руководства Ян-Норвашской средней школы Янтиковского муниципального округа в отношении одной из выпускниц», — заявили в прокуратуре.
В ходе надзорное ведомство установит подробные обстоятельства произошедших событий.
Министерство образования Чувашии в Telegram-канале также заявило о проведении собственной внутренней проверки в указанной школе.
Издание «Pro Город» уточнило, что на последнем звонке девочка взяла микрофон и открыто рассказала о давлении и унижениях со стороны директора школы. Выступление школьницы пытались прервать, но собравшиеся ученики поддержали ее аплодисментами.
Ранее мать школьника в Челябинской области пожаловалась на травлю в адрес ее сына и других учащихся со стороны старшеклассников. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело.