Чувашская выпускница на последнем звонке открыто обвинила директора школы в буллинге

В Чувашии проверят школу, где ученица обвинила директора в унижениях

Прокуратура Чувашии проведет проверку школы в Янтиковском районе после заявления ученицы на последнем звонке, обвинившей директора в унижениях. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Прокуратура Чувашии организовала проверку по информации о возможном некорректном поведении и проявлении буллинга со стороны руководства Ян-Норвашской средней школы Янтиковского муниципального округа в отношении одной из выпускниц», — заявили в прокуратуре.

В ходе надзорное ведомство установит подробные обстоятельства произошедших событий.

Министерство образования Чувашии в Telegram-канале также заявило о проведении собственной внутренней проверки в указанной школе.

Издание «Pro Город» уточнило, что на последнем звонке девочка взяла микрофон и открыто рассказала о давлении и унижениях со стороны директора школы. Выступление школьницы пытались прервать, но собравшиеся ученики поддержали ее аплодисментами.

Ранее мать школьника в Челябинской области пожаловалась на травлю в адрес ее сына и других учащихся со стороны старшеклассников. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело.