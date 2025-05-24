Школьный микроавтобус выгорел дотла в Подмосковье

Утром в субботу в городском округе Коломна полностью сгорел школьный микроавтобус. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Московской области.

ЧП произошло около 10:34 рядом с одним из домов по улице Озерской в селе Полурядинки. Припаркованный на обочине дороги школьный микроавтобус сначала начал дымиться, а затем загорелся полностью. Пассажиров и водителя внутри не было.

По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — заявили в МВД.

Несколько дней назад неизвестный поджег три легковых автомобиля в московском районе Измайлово. ЧП произошло на Парковой улице. Очевидцы заявляли, что сначала огонь охватил одну машину, а потом перекинулся на две припаркованные рядом, МВД проводит расследование.