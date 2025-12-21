Школьный автобус и легковой автомобиль столкнулись на трассе в Удмуртии. Травмы получили 14 человек, в том числе восемь детей, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Авария произошла 21 декабря около 18:00 часов на 67-м километре автодороги Ижевск — Ува в Увинском районе.

По данным Госавтоинспекции, 69-летний водитель школьного микроавтобуса пытался совершить обгон в запрещенном месте и выскочил на встречную полосу. После этого он столкнулся с автомобилем Changan, которым управлял 37-летний местный житель.

Медики доставили в больницу семерых пострадавших — двух взрослых и пятерых детей.

